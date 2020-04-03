Коронавирус
Газета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Происшествия
Появились актуальные данные о коронавирусе в Калужской области
По последним данным на 2 апреля 9 часов утра в Калужской области зафиксировано 5 случаев коронавируснной инфекции, один из них выздоровевший.
Кино
Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»
Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Хоккей
«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ
Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Специалисты бенчмарка AnTuTu предоставили список смартфонов на Anroid, которые состоянием на март этого года могут похвастаться наиболее внушительной производительностью.
Общество
В Тверской области откроют хозяйственные магазины
3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Политика
Губернатор Камчатки подал в отставку
Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.