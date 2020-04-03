Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти

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Путин назвал условие сокращения добычи нефти

РИА Новости13:38

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБК13:11

Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

ТАСС13:09

Россия готова сокращать добычу вместе с США

Коммерсантъ13:07

Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти

Lenta.ru12:53

Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти

RT на русском13:13
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн 12:42
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
ИА InterMedia 08:48
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Происшествия

Появились актуальные данные о коронавирусе в Калужской области

По последним данным на 2 апреля 9 часов утра в Калужской области зафиксировано 5 случаев коронавируснной инфекции, один из них выздоровевший.
Весть (Калужская область) вчера в 02:44
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Хоккей

«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ

Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Metaratings 13:50
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Гаджеты

В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

Специалисты бенчмарка AnTuTu предоставили список смартфонов на Anroid, которые состоянием на март этого года могут похвастаться наиболее внушительной производительностью.
Дни24 12:45
Общество

В Тверской области откроют хозяйственные магазины

3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.
Tverigrad.ru 14:50
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Политика

Губернатор Камчатки подал в отставку

Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Медиазона вчера в 18:09
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
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