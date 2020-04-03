Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
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Путин назвал условие сокращения добычи нефти

РИА Новости13:38

Путин заявил о готовности к взаимодействию с ОПЕК+ и США по нефти

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Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБК13:11

Россия готова сокращать добычу вместе с США

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Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

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Вести.Ru12:44

Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

ТАСС13:09
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Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России.
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В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского

Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.
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Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
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Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
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Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
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В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
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Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, который в том числе позволяет покупать через интернет рецептурные лекарства.
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Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сделал экстремально короткую стрижку

В своем Instagram-профиле Дени Байсаров опубликовал кадры, на которых предстал с экстремально короткой стрижкой.
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Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
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Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях

Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:19
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
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Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
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Кондратьев потребовал избавиться от очередей за спецпропусками

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил руководителям муниципалитетов ликвидировать очереди за спецпропусками.
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Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.
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Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
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Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
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Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

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В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС вчера в 09:34
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