Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.

с чего всё началось

Путин отметил, что открыто говорил иностранным коллегам, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, а территориальная целостность Сирии — полностью восстановлена.

Путин заявил о необходимости вывода иностранных войск из Сирии

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Шоу-бизнес В Instagram Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Избивавшего заключенного начальника колонии уволят Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.

Происшествия Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.

Гаджеты GPU AMD Arcturus будет гигантским Вчера в базе HWiNFO появилась информация о поколении карт Arcturus, хотя и без какой-либо конкретики.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Происшествия Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Армия и оружие Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать» В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.

Теннис Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

Происшествия Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.

Авто Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.