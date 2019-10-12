Армия и оружие
Lenta.ruПутин заявил о необходимости вывода иностранных войск из Сирии
Путин отметил, что открыто говорил иностранным коллегам, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, а территориальная целостность Сирии — полностью восстановлена.
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с чего всё началось
Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. Как подчёркивал президент России, американские вооружённые силы находятся в Сирии незаконно.RT на русском05:33
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Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 09:51
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Происшествия
Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей
Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Известия 09:34
Гаджеты
GPU AMD Arcturus будет гигантским
Вчера в базе HWiNFO появилась информация о поколении карт Arcturus, хотя и без какой-либо конкретики.
iXBT.com вчера в 03:52
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
Регион online 10 октября в 16:43
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН вчера в 06:16
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Российская газета 01:25
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 10 октября в 08:13
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Происшествия
Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике
Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.
Телепрограмма 04:36
Авто
Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором
Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
Новые автомобили 00:22
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 10 октября в 22:07
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27