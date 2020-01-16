Политика
Газета.RuПутин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС. Путин сообщил об этом 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию страны.
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Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Здоровье
Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства
Жители России, которые перенесли инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, имеют право на бесплатные медикаменты.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале
В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Наука
Ученые расшифровали геном гигантского кальмара
Международная группа ученых под руководством Руте да Фонсека из Копенгагенского университета провела предварительное секвенирование генома гигантского кальмара (Architeuthis dux) и выдвинула гипотезу об эволюции вида.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Футбол
Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро
Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.
Армия и оружие
Израильская армия атаковала объект ХАМАС в секторе Газа
«В ответ некоторое время назад боевой вертолет армии обороны Израиля нанес удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Футбол
Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Гаджеты
Характеристики камер смартфона Huawei P40 Pro раскрыты
Известно, что пользователи с нетерпением ждут выхода новинки Huawei P40 Pro. Его анонс ожидается в марте этого года в Париже.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина
КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Происшествия