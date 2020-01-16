Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС. Путин сообщил об этом 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию страны.
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