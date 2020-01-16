Политика
Газета.RuПутин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
В ответ глава государства подчеркнул, что иногда тот же ЕСПЧ принимает явно неправовые решения. Он отметил, что это неприемлемо, однако даже что эти решения Россия всегда исполняет. Однако различные толкования, навязанные России со стороны, Путин назвал "перебором".
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Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Политика
Правительство Медведева ушло в отставку
Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.
Общество
Обвиняемая в шпионаже Цуркан вышла из СИЗО
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Армия и оружие
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа
Здоровье
Сроки ожидания медицинской помощи сократились в Оренбуржье
Сроки ожидания медицинской помощи изменились в Оренбуржье в 2020 году.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Председателем правительства может стать глава ФНС Михаил Мишустин
Михаил Мишустин согласился стать премьер-министром России, после чего главой государства его кандидатура была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Политика
На Украине изменился возраст призыва на срочную службу
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи
Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.
Технологии
Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере
That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Футбол
Около 10% кодов билетов на матчи Евро попало спекулянтам
Около 10% промокодов для приобретения билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года с участием сборной России попало перекупщикам, передает ТАСС.
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Музыка
Мишустин оказался автором песен Лепса
Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Общество
Более миллиона японских иен изъяли таможенники в аэропорту у сахалинки
Более 45 килограммов витаминов и других японских товаров, 1,4 миллиона японских иен и 580 сигарет выявили сахалинские таможенники у пассажиров в аэропорту.