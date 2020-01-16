В ответ глава государства подчеркнул, что иногда тот же ЕСПЧ принимает явно неправовые решения. Он отметил, что это неприемлемо, однако даже что эти решения Россия всегда исполняет. Однако различные толкования, навязанные России со стороны, Путин назвал "перебором".

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Политика Правительство Медведева ушло в отставку Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.

Космос «Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.

Общество Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.

Происшествия Жители Камчатки ощутили подземные толчки В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Председателем правительства может стать глава ФНС Михаил Мишустин Михаил Мишустин согласился стать премьер-министром России, после чего главой государства его кандидатура была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.

Политика На Украине изменился возраст призыва на срочную службу «Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — сказано в указе.

Политика Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.

Технологии Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.