Пик заболеваемости, вызываемой коронавирусом, в России еще не пройден. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 19

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 503

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 750

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,5K

Общество Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом. 34

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения коронавируса Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере. 80

Общество В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации. 346

Общество Коммунисты Мосгордумы потребовали отменить пропуска из-за религии Депутаты, входящие во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потребовали от властей столицы «немедленно отменить» введение цифровых пропусков для передвижения по городу. 12

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 194

Общество В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 9

Футбол Широков встал на защиту чемпионата Беларуси Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.

Энергетика Нефть WTI рухнула до $17 за баррель Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. 60

Здоровье В Петербурге медики массово заразились коронавирусом За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. 107

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 38

Музыка Little Big выступят на концерте «Евровидения» Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light. 153

Наука Солнечные батареи побили рекорд эффективности Учёные из США разработали солнечные элементы с рекордным КПД: почти 50%. 7