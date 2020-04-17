Коронавирус
ИзвестияПутин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
Пик заболеваемости, вызываемой коронавирусом, в России еще не пройден. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.
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Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
WomanHit.ru 11:48
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Футбол
«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола
«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании.
Спорт-Экспресс 11:26
Общество
Коммунисты Мосгордумы потребовали отменить пропуска из-за религии
Депутаты, входящие во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потребовали от властей столицы «немедленно отменить» введение цифровых пропусков для передвижения по городу.
РБК 08:37
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
Кино
Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде
Российская газета вчера в 13:35
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Футбол
Широков встал на защиту чемпионата Беларуси
Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Здоровье
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru вчера в 08:58
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Наука
Солнечные батареи побили рекорд эффективности
Учёные из США разработали солнечные элементы с рекордным КПД: почти 50%.
Вести.Ru вчера в 04:42
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Происшествия
В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
Российская газета 06:20