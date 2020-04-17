Коронавирус

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Пик заболеваемости, вызываемой коронавирусом, в России еще не пройден. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
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