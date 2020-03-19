Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках специального проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Я же работаю каждый день, я не царствую», — сказал российский лидер.

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

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