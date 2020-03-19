Политика

РБКРБКПутин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках специального проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Я же работаю каждый день, я не царствую», — сказал российский лидер.
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Путин высказался про то, что его называют «царем»

Московский Комсомолец02:48

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

РБК04:09

Путин отказался считать себя царем

Lenta.ru03:09

Путин рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес

Известия02:58

Путин считает, что его нельзя назвать царем

Газета.Ru10:28

Путин рассказал, как относится к своему образу «царя»

БИЗНЕС Online02:41

Путин не согласен с теми, кто называет его царем

ТАСС02:32
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Экономика

Торги на Московской бирже открылись ростом на 2,6%

Индекс Московской биржи вырос на 2,6%, до 2168 пунктов в начале торгов в четверг, 19 марта. Но затем рост сменился резким снижением.
РБК 03:30
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Политика

Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:49
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Политика

Ещё один кандидат вышел из президентской гонки в США

Американская конгрессвуман от штата Гавайи Тулси Габбард заявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США от Демократической партии США.
News.ru 11:52
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
Автоновости дня 06:33
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Общество

Аршавин захотел платить меньше алиментов

38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Lenta.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой

Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
ОК! 09:25
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Происшествия

В Прикамье выявлен третий случай коронавируса

Пермь, 19 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Пермском крае зафиксирован новый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:22
Энергетика

Цена российской нефти марки Urals упала ниже $19

Российский экспортный сорт нефти Urals подешевел на 22%, до отметки 18,64 за баррель, сообщает агентство Argus Media.
BFM.ru 11:53
Шоу-бизнес

Ирина Шейк появилась на обложке журнала с короткой стрижкой

34-летняя топ-модель Ирина Шейк появилась на обложке глянца совершенно обновлённой.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
Шоу-бизнес

Елена Темникова ввела в щеки жир с живота

Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
Газета.Ru 10:10
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 04:27
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вестник Кавказа 11:58
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Городовой 07:38
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Политика

Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме

Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
РИА Новости 11:36
Экономика

X5 Retail Group тестирует формат «жесткого дискаунтера»

X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") тестирует формат "жесткого дискаунтера", решение будет принято в декабре 2021 года.
ТАСС 10:48
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общественное телевидение России 16 марта в 22:45
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Обзор газет 05:50
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Ведомости вчера в 03:01
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Максим Фадеев станет продюсером Валерии вместо Пригожина

Ранее роль продюсера Валерии на протяжении 15 лет выполнял ее муж Иосиф Пригожин, но СМИ стало известно, что он намерен поменять шоу-бизнес на политику.
RuNews24.ru вчера в 21:16
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