Политика

РБКРБКПутин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках специального проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Я же работаю каждый день, я не царствую», — сказал российский лидер.
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Путин заявил о несогласии с называющими его царем

РБК04:09

Путин рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес

Известия02:58

Путин не согласен с теми, кто называет его царем

ТАСС02:32

Путин высказался про то, что его называют «царем»

Московский Комсомолец02:48

Путин рассказал, как относится к своему образу «царя»

БИЗНЕС Online02:41

Путин не согласился с теми, кто называет его царем

РЕН ТВ02:40

Путин отказался считать себя царем

Lenta.ru02:50
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Происшествия

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 03:53
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Происшествия

Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Российская газета 06:58
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Культура

Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Piter.tv 02:29
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 06:04
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса

Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводит к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.
Lenta.ru 07:52
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Известия вчера в 11:28
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
РИА Новости 06:42
Общество

Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Мишустин ограничил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ Премьер-министр Михаил Мишустин запретил с 20 марта полеты в Великобританию, США и ОАЭ и обратно.
Медиазона вчера в 06:21
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Тарантас Ньюс 05:30
Кино

«Бладшот» появится в сети через полторы недели после премьеры

Ожидается, что фильм появится в сети через полторы недели после премьеры. Об этом сообщает издание Deadline.
Piter.tv 07:46
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube.
StarHit.ru вчера в 20:30
Экономика

Греф не исключил рост доллара до 100 рублей

По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий».
НТВ 17 марта в 13:00
Политика

Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой

SM News 07:27
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Гаджеты

Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16 марта в 10:01
Происшествия

В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом

Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек.
Российская газета 06:15
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Авто

Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
SpeedMe вчера в 06:56
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
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