Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Полностью заблокировать проникновение эпидемии в Россию невозможно — Путин

REGNUM09:27

Путин заявил об угрозе экономике из-за коронавируса

Известия10:07

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Текст и видео

Тайшет2409:49

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

RT на русском09:40

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Чемпионат09:28

Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию

РБК10:35

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

РИА Новости09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 09:25
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес

Петросян обвинил Степаненко в хищении имущества

Экспресс газета 03:54
Технологии

В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
RT на русском 11:16
Общество

Путин предложил повысить пособие по безработице

Москва, 25 марта 2020, 17:16 — REGNUM Поднять пособие по безработице в России до 12 130 рублей предложил президент РФ Владимир Путин 25 марта в своём обращении к согражданам.
REGNUM 10:16
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль 09:30
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Здоровье

Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Вечерняя Москва 11:50
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Экономика

Деловые настроения в Германии упали рекордными темпами в марте

Деловые настроения в Германии снизились самыми резкими темпами в марте со времени воссоединения страны в 1990 году, сообщил институт экономических исследований Ifo, передает CNBC.
Вести.Ru 10:11
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:51
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Новые автомобили 11:21
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Общество

Обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране. Онлайн-трансляция

25 марта Президент страны решил обратиться к россиянам по ситуации с коронавирусом. Об этом стало известно несколько часов назад.
Каскад 07:41
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Политика

Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 11:13
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru 09:59
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Аргументы и Факты 23 марта в 16:00
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Здоровье

В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
РИА Новости 08:45
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное