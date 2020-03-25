Коронавирус
RT на русскомПутин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Общество
Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода
Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.
Общество
Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко
Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Общество
Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными
Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Таиланд с 26 марта полностью закрывает въезд в страну
Таиланд полностью закрывает въезд в страну и ограничивает выезд из страны начиная с 26 марта 2020 года, говорится в приказе комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, подписанном главой комитета, премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Футбол
Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»
Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Транспорт
РЖД отменит ряд поездов по России
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них.
Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом
Армия и оружие
Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире
Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Общество
Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Глава региона Алексей Островский уверен, что чиновница поступила неэтично, уехав в разгар пандемии коронавируса.
Общество
Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области
Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Общество
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Здоровье
Найден особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Экономика
ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Гаджеты