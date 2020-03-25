Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Общество Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.

Общество Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество Таиланд с 26 марта полностью закрывает въезд в страну Таиланд полностью закрывает въезд в страну и ограничивает выезд из страны начиная с 26 марта 2020 года, говорится в приказе комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, подписанном главой комитета, премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча.

Транспорт РЖД отменит ряд поездов по России Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них.

Политика На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.

Общество В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Здоровье Найден особый механизм заражения коронавирусом Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.

Экономика ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом «Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.