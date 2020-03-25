Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

Lenta.ru09:25
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Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Общество

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.
РБК 09:32
Общество

Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус.
Lenta.ru 08:46
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Коммерсантъ 09:27
Общество

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 08:12
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Происшествия

В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными

Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
РИА Новости 06:23
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Таиланд с 26 марта полностью закрывает въезд в страну

Таиланд полностью закрывает въезд в страну и ограничивает выезд из страны начиная с 26 марта 2020 года, говорится в приказе комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, подписанном главой комитета, премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча.
РИА Новости 08:15
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Футбол

Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Спорт-Экспресс 07:32
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Транспорт

РЖД отменит ряд поездов по России

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них.
Известия 02:25
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:48
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Millionaire.ru 09:54
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 23 марта в 14:14
Общество

Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться

Глава региона Алексей Островский уверен, что чиновница поступила неэтично, уехав в разгар пандемии коронавируса.
Говорит Москва 06:27
Общество

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
Общество

В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Новые Известия вчера в 08:02
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Экономика

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Гаджеты

Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310

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