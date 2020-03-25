Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Главное из обращения Путина к россиянам в связи с эпидемией COVID-19

RT на русском12:43

Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию

РБК10:35

Полностью заблокировать проникновение эпидемии в Россию невозможно — Путин

REGNUM09:27

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Текст и видео

Тайшет2409:49

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Чемпионат09:28

Путин заявил об угрозе экономике из-за коронавируса

Известия10:07

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

РИА Новости09:26
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Общество

Президент РФ изменил социальные выплаты и налоги из-за коронавируса

Президент предложил ряд мер относительно налоговых и социальных выплат. Напомним, в России идёт эпидемия коронавируса.
Новый компаньон 10:03
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Экономика

В АТОР оценили последствия пандемии коронавируса для туриндустрии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила последствия пандемии коронавируса для туриндустрии.
RT на русском 08:51
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Кино

Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с июня на август

Правда, подкорректировать график релизов все-таки придется: так, премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа.
Кinomania 08:57
Общество

Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции

В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми.
Эхо Москвы 12:03
Политика

Трамп призвал граждан США вернуться на работу для спасения экономики

Глава государства добавил, что жители Америки хотят вернуться к работе.
RuNews24.ru 01:11
Общество

В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер

Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Российская газета 11:52
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса

Группа Ingka — владелец торговых центров «МЕГА» и магазинов IKEA — отказывает арендаторам в пересмотре условий аренды, потому что не видит для этого причин, следует из письма менеджера по аренде категории «Кафе и рестораны» Ingka Centers Russia в ответ на такую просьбу одного из рестораторов (письмо есть в распоряжении РБК).
РБК 11:09
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Нефтегазовая вертикаль 09:30
Экономика

Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях

Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 11:28
Футбол

Игрок «Челси» Педро покинет клуб после завершения сезона

Нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес принял решение покинуть команду после завершения сезона.
Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более 45 млн просмотров

Piter.tv 01:46
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

В рамках интервью с автомобильным экспертом Игорем Моржератто с НСН, было отмечено, что текущий месяц является последним, когда покупатели могут приобрести новые машины по прежним ценам.
SpeedMe вчера в 23:24
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
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