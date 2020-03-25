Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Политика Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.

Общество В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.

Экономика Путин выступил с обращением к нации. Главное Утром 25 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Владимир Путин выступит с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Здоровье Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Музыка Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок 24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.

Политика Страны G7 обсудили ситуацию на Украине Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства.

Общество Путин предложил увеличить пособие по безработице Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей, - заявил глава государства.

Культура Международную выставку MIPIM в Канне перенесли на 2021 год Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Канне перенесена во второй раз - теперь на 2021 год - из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

Общество Британский принц Чарльз заразился коронавирусом Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.

Хоккей За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.

Общество В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.