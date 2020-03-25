Коронавирус
RT на русскомПутин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Общество
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
Общество
Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке.
Экономика
Путин выступил с обращением к нации. Главное
Утром 25 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Владимир Путин выступит с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Политика
Страны G7 обсудили ситуацию на Украине
Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом
Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Петросян обвинил Степаненко в хищении имущества
Общество
Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку
Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
Путин предложил увеличить пособие по безработице
Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей, - заявил глава государства.
Наука
Ранний предок современных животных был найден в Австралии
Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Культура
Международную выставку MIPIM в Канне перенесли на 2021 год
Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Канне перенесена во второй раз - теперь на 2021 год - из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Хоккей
За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Происшествия
В Брянске выявили второй случай заражения коронавирусом
Распространение инфекции исключено. Сегодня оперативный штаб сообщил о подтверждении второго случая заражения коронавирусом.
Общество
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.