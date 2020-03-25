Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Текст и видео

Тайшет2409:49

Главное из обращения Путина к россиянам в связи с эпидемией COVID-19

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Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию

РБК10:35

Обращение Путина к россиянам: главное

РЕН ТВ14:17

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Чемпионат09:28

Полностью заблокировать проникновение эпидемии в Россию невозможно — Путин

REGNUM09:27

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

РИА Новости09:26
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Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Общество

В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
РЕН ТВ 14:40
Общество

Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке.
Lenta.ru 14:22
Экономика

Путин выступил с обращением к нации. Главное

Утром 25 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Владимир Путин выступит с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Ведомости 07:57
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Evo-rus.com 14:25
Общество

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом

Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа.
Комсомольская правда 14:08
Шоу-бизнес

Петросян обвинил Степаненко в хищении имущества

Экспресс газета 03:54
Общество

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

Росстат зафиксировал рост цен на гречку и сахар в России в период с 17 по 23 марта. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства.
RT на русском 09:12
Общество

У петербургского кайтсерфера появились осложнения коронавируса

Neva.Today 03:01
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

Путин предложил увеличить пособие по безработице

Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей, - заявил глава государства.
РИАЦ 12:08
Наука

Ранний предок современных животных был найден в Австралии

Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Piter.tv 08:19
Культура

Международную выставку MIPIM в Канне перенесли на 2021 год

Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Канне перенесена во второй раз - теперь на 2021 год - из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов.
ТАСС 12:47
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Хоккей

За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
МонаВиста 13:40
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК вчера в 11:53
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Происшествия

В Брянске выявили второй случай заражения коронавирусом

Распространение инфекции исключено. Сегодня оперативный штаб сообщил о подтверждении второго случая заражения коронавирусом.
РИА Стрела 05:01
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
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