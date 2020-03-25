Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению. Глава государства подчеркнул, что Россия не может отгородиться от угрозы из-за географического положения.
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Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию

РБК10:35

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

РИА Новости15:56

Главное из обращения Путина к россиянам в связи с эпидемией COVID-19

RT на русском12:43

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Известия17:00

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Текст и видео

Тайшет2409:49

Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля

Матч ТВ09:40

Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

Lenta.ru09:25
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Общество

Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 14:50
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom вчера в 14:33
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.
Коммерсантъ 11:24
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Ведомости 12:21
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Происшествия

В Пушкине неизвестные подожгли траву на полях

Жители Пушкина жалуются на пожары на полях около города. Так, загорелась трава вдоль улицы Архитектора Данини.
Neva.Today 17:22
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году

Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Известия 06:14
Политика

Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума

Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Коммерсантъ 17:12
Политика

В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве

Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 10:14
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето

Культуромания 15:07
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Армия и оружие

Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах

ФАН 16:17
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
ПРАЙМ 16:51
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Музыка

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Российская газета 07:58
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

В результате скачка цен произойдёт резкое снижение автомобильного рынка, которое будет наблюдаться уже в следующем месяце.
SpeedMe вчера в 23:24
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая

Российская газета 06:04
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес

Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»

На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Discover24 04:16
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