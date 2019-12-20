Политика
Евразия.ЭкспертПутин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России
Многие положения договора о Союзном государстве Беларуси и России не выполнены, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также российский лидер оценил динамику развития российско-белорусских отношений.
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Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Британский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
Футбол
Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга
Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Энергетика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
Первое место по нарушениям антидопинговых правил в 2017 году заняли представители Италии -171.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Машина скорой помощи попала в ДТП под Саратовом, есть пострадавшие
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе оба водителя и четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи.