Политика

Евразия.ЭкспертЕвразия.ЭкспертПутин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России

Многие положения договора о Союзном государстве Беларуси и России не выполнены, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также российский лидер оценил динамику развития российско-белорусских отношений.
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