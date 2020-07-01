Глава РФ предложил президентам Ирана и Турции обдумать варианты организации гуманитарной помощи Сирии в условиях западных санкций. Ранее МИД России отметил, что американские санкции никак не скажутся на сотрудничестве Москвы и Дамаска. Страны продолжат совместную борьбу с терроризмом в Сирии.

Путин заявил о незаконности санкций США против Сирии

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