Санкции США в отношении Сирии являются незаконными, заявил президент России Владимир Путин в среду, 1 июля, в ходе онлайн-саммита с участием лидеров РФ, Ирана и Турции.

Путин заявил о незаконности санкций США в отношении Сирии

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