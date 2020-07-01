Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин заявил о незаконности санкций США в отношении Сирии

Санкции США в отношении Сирии являются незаконными, заявил президент России Владимир Путин в среду, 1 июля, в ходе онлайн-саммита с участием лидеров РФ, Ирана и Турции.
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Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

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Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

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Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
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Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
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В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции

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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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В Свердловской области на 18:00 явка на голосовании составила 49,16%

В голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 49,16% избирателей, зарегистрированных в Свердловской области.
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Автономную зону в Сиэтле решили зачистить

Информация о решении зачистить территорию появилась в Twitter-аккаунте правоохранительных органов.
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Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

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COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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