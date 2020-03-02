Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать515

Подробнее о событии

Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

РБК01:50

Путин в ТАСС-сериале ответил на вопрос, с кем Россия собирается воевать

URA.Ru02:20

Путин: мы создаем ситуацию, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами

Коммерсантъ02:03

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

RT на русском02:37

Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать

Известия01:32

Путин: Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

ТАСС01:31

Путин: Мы не собираемся ни с кем воевать

Российская газета02:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

Вести.Ru вчера в 21:14
Происшествия

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС вчера в 19:22
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Реальное время вчера в 10:59
Гаджеты

Xiaomi представила уникальную быструю зарядку

ToDay News Ufa 03:16
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Футбол

«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы

Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.
ProstoProSport 02:09
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Уверенная «тройка»: Ольга Бузова продемонстрировала большую грудь

Ведущая «Дома-2» сильно изменилась с начала новых отношений. Ольга Бузова, похоже, поступилась своими принципами и всё-таки увеличила грудь.
7Дней.ру вчера в 04:00
Армия и оружие

Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии

Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ».
News.ru 28 февраля в 08:59
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Космос

Астрономы сфотографировали мини-Луну

Красная весна вчера в 04:46
Футбол

Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Газета.Ru 01:59
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 20:55
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Футбол

Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проиграл

В гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Сочи» со счетом 2:1. Оба гола за тульский клуб забил Евгений Луценко, причем первый мяч достиг ворот на пятой минуте первого тайма, а второй – на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.
Московский Комсомолец вчера в 13:31
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Общество

Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в £20 млн

Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США.
News.ru вчера в 12:43
Политика

Путин раскрыл назначение гиперзвукового оружия России

Московский Комсомолец 03:24
Кино

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат

iReactor вчера в 21:33
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка

Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
Интерфакс 02:59
Киберспорт

Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020

Арсений ceh9 Триноженко не смог сдержать эмоций после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
CyberSport.ru 02:52
Политика

В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»

Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
News.ru 03:17
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное