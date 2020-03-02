Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Футбол «Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.

Футбол Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проиграл В гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Сочи» со счетом 2:1. Оба гола за тульский клуб забил Евгений Луценко, причем первый мяч достиг ворот на пятой минуте первого тайма, а второй – на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.

Происшествия Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Общество Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.

Общество Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.