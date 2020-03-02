Политика
RT на русскомПутин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Гаджеты
Xiaomi представила уникальную быструю зарядку
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Футбол
«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы
Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Шоу-бизнес
Уверенная «тройка»: Ольга Бузова продемонстрировала большую грудь
Ведущая «Дома-2» сильно изменилась с начала новых отношений. Ольга Бузова, похоже, поступилась своими принципами и всё-таки увеличила грудь.
Армия и оружие
Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии
Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ».
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Общество
Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
Космос
Астрономы сфотографировали мини-Луну
Футбол
Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Общество
В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ
Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Футбол
Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проиграл
В гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Сочи» со счетом 2:1. Оба гола за тульский клуб забил Евгений Луценко, причем первый мяч достиг ворот на пятой минуте первого тайма, а второй – на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.
Происшествия
Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Происшествия
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке
Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Общество
Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в £20 млн
Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США.
Политика
Путин раскрыл назначение гиперзвукового оружия России
Кино
Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка
Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
Киберспорт
Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020
Арсений ceh9 Триноженко не смог сдержать эмоций после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
Политика
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.