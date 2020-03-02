Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Политика Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.

Общество TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.

Политика Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Биатлон МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Общество Власти Якутска предложили ввести налог на собак Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.

Технологии GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5 Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.

Общество В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

Общество Иранский чиновник умер от коронавируса Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.

Религия 75% православных поддерживают смену языка богослужения Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.