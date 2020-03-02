Политика
RT на русскомПутин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.ТАСС01:31
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