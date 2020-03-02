Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Путин: Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

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Путин: Мы не собираемся ни с кем воевать

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Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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