Политика
RT на русскомПутин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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Армия и оружие
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Lenta.ru вчера в 05:07
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о развитии виноделия
Новая редакция законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы в среду, 16 октября.
Пятый канал 06:18
Происшествия
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ 03:31
Баскетбол
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани
Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн руб. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.
ТАСС 12:34
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Коммерсантъ 09:06
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие
Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35
На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.
ТК Звезда 07:17
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью
Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
OAnews 09:09
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Футбол
Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете
Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейрас» сделал ей предложение в туалете.
Бомбардир.ру 11:53
Транспорт
Создание обхода Тольятти включили в маршрут Европа – Западный Китай
Трасса в обход Тольятти с мостом через реку Волгу станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.
Известия 10:22
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика
Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу
Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Lenta.ru 14 октября в 13:15
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу с двумя ОС
Согласно информации инсайдеров, инновационные P40 и P40 Pro могут поставляться сразу с двумя ОС, одна из которых является фирменной оболочкой производителя.
Актуальные Новости 01:44
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Космос
Что такое «темная материя»? Просто мертвые звезды и планеты или то, что убило динозавров
Темная материя должна состоять из чего-то более экзотического, чем стандартные атомные частицы, чтобы Большой взрыв создал вселенную, химически похожую на ту, которую мы видим.
Капитал страны 13 октября в 06:57
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25