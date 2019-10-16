Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

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