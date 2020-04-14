Президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 32

Музыка Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия Второе место в топ-10 самых популярных треков десятилетия досталось песне Rolling In The Deep певицы Адель. 5

Общество В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек Руководитель комитета Государственной думы России по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал обращение ряда производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей к властям с предложением вернуть продуктовые карточки. 2

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 578

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 308

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 60

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 169

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 67

Политика США могут пересмотреть финансирование ВОЗ Президент США Дональд Трамп снова пригрозил пересмотреть финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или даже покинуть организацию. 2

Происшествия В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.

Происшествия В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19 Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом. 6

Футбол Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.

Здоровье Коронавирус впервые передался от мертвеца Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail. 49

Здоровье 99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от коронавируса В Бразилии ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет излечился от коронавируса.

Происшествия На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19 Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 432