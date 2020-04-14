с чего всё началось

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по российской экономике, нарушив торговые связи. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.

Политика Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС. 21

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 175

Экономика ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12% Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году. 2

Общество Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2K

Общество Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. 48

Общество Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4K

Происшествия В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона. 48

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 129

Общество Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». 3,7K

Происшествия В Ульяновске умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом Ульяновск, 14 апреля 2020, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом. 14

Общество В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг. 12

Общество Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Происшествия Житель Брянска устроил смертельную стрельбу в Калужской области В Калужской области на скамье подсудимых окажется 50-летний житель Брянска. Он обвиняется в покушение на убийство двух знакомых. 2

Футбол Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 45