Коронавирус
Инфо24Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по российской экономике, нарушив торговые связи. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и розничных продаж.ТАСС07:24
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Политика
Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС
Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Экономика
ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12%
Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году.
Интерфакс - Россия 05:44
Транспорт
Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов
«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 08:51
Общество
Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии
Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 10:34
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Общество
Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом.
Газета.Ru 07:19
Общество
Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Происшествия
В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
Армия и оружие
National Interest назвал Су-34 живой легендой
Издание опубликовало статью "Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - легенда по одной простой причине".
Российская газета 05:52
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Происшествия
В Ульяновске умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом
Ульяновск, 14 апреля 2020, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом.
REGNUM 10:06
Здоровье
Врач назвала метод определения пика коронавируса в России
Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Общество
Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
Происшествия
Житель Брянска устроил смертельную стрельбу в Калужской области
В Калужской области на скамье подсудимых окажется 50-летний житель Брянска. Он обвиняется в покушение на убийство двух знакомых.
БрянскToday 06:56
Шоу-бизнес
По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
Футбол
Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:35
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 09:48
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22