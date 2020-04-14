Коронавирус

Инфо24Инфо24Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по российской экономике, нарушив торговые связи. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
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с чего всё началось

Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики

Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и розничных продаж.
ТАСС07:24

Подробнее о событии

Путин: розничная торговля в России сократилась на 35%

Московский Комсомолец06:56

Путин заявил о сокращении розничной торговли в России на 35%

Ведомости07:41

Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики

ТАСС07:24

Путин: объем розничных продаж и количество новых ипотечных кредитов резко сократились

Вести.Ru07:20

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

RT на русском07:03

Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%

Известия07:59

Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%

Интерфакс06:56
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Политика

Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
21
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
175
Экономика

ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12%

Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году.
Интерфакс - Россия 05:44
2
Транспорт

Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов

«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 08:51
2
Общество

Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии

Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 10:34
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2,2K
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
2K
Общество

Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом.
Газета.Ru 07:19
48
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Происшествия

В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
48
Армия и оружие

National Interest назвал Су-34 живой легендой

Издание опубликовало статью "Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - легенда по одной простой причине".
Российская газета 05:52
1
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
2,4K
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,7K
Происшествия

В Ульяновске умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом

Ульяновск, 14 апреля 2020, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом.
REGNUM 10:06
14
Здоровье

Врач назвала метод определения пика коронавируса в России

Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
7
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
12
Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
Происшествия

Житель Брянска устроил смертельную стрельбу в Калужской области

В Калужской области на скамье подсудимых окажется 50-летний житель Брянска. Он обвиняется в покушение на убийство двух знакомых.
БрянскToday 06:56
2
Шоу-бизнес

По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
6
Футбол

Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:35
Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
9
Армия и оружие

В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 09:48
3
Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
6
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
45
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
4
Футбол

Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам

В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
2
Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
304
Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
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