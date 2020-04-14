с чего всё началось

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Политика Более 70 российских школьников застряли в США В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. 484

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости. 803

Энергетика Цены на нефть эталонных марок продолжают падать По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. 43

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 37

Шоу-бизнес Кети Топурия вышла обнаженной в лес Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной. 11

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 26

Шоу-бизнес Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято. 20

Космос «Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 116

Общество Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране. 77

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,4K

Общество Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет. 129

Общество В Саратовской области разрешат работать парикмахерским В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер. 62

Экономика МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3% "Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне. 128

Политика Сербия попросила новой помощи от России в борьбе с коронавирусом Сербия просит Россию вновь помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и передать стране медицинское оборудование.