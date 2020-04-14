Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.
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Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

RT на русском15:10

Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%

Известия07:59

Путин: розничная торговля в России сократилась на 35%

Московский Комсомолец06:56

Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики

ТАСС07:24

Розничная торговля в России упала на 35% из-за пандемии

Телеканал 360°07:22

Путин заявил о сокращении розничной торговли в России на 35%

Ведомости07:41

Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%

Интерфакс06:56
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:29, Ашберн
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Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

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Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры

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Общество

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Бразильский тренер Зико сравнил Юрия Жиркова с Месси

Зико говорит, что особенно для команды важен был Жирков, примерно так же, как Месси для «Барселоны».
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Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
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В Одинцово нашли человеческие останки восьмилетней давности

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Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
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В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

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Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

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Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
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МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
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В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус

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Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
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Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает неадекватным прогноз Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён.
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В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

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МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

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В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения

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Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

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В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

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