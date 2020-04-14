с чего всё началось

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

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