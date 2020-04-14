Коронавирус
RT на русскомПутин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.
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Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и розничных продаж.ТАСС07:24
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Спорт
Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии
О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
Футбол
Обозреватель на ТВ: «Конте переоценён»
Конте переоценен, он вылетел с «Интером» из Лиги чемпионов после первого раунда и падает все ниже в Серии А. Его били «Ареццо» и «Аталанта», - добавил обозреватель.
Евро-футбол.ру 15:49
Общество
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском вчера в 13:40
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Авто
Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог
Российские эксперты рассказали, автомобили каких зарубежных марок будут самыми оптимальными для российских дорог.
Газета DAILY вчера в 10:54
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Единоборства
Фергюсон предложил Гэтжи сделать вес до 17 апреля, тот ему ответил
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён.
Чемпионат 14:26
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Экономика
В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты
Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность 10:19
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие
В Черном море заметили американский эсминец
В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
Профиль вчера в 15:47
Общество
Три дня халявы. Ubisoft раздает Assassin’s Creed II
Бесплатную раздачу игры Assassin’s Creed II начала 14 апреля компания Ubisoft на своем сайте.
ИА Красная Весна 14:59
Футбол
AS: «Боруссия» рассчитывает сохранить Хакими
Дортмундская «Боруссия» проведет переговоры с «Реалом» по поводу защитника Ашрафа Хакими.
Бомбардир.ру 16:52
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество
Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом
Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55