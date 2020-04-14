Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, самая чувствительная проблема для компаний заключается в падении спроса.
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с чего всё началось

Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики

Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и розничных продаж.
ТАСС07:24

Подробнее о событии

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

RT на русском15:10

Путин: розничная торговля в России сократилась на 35%

Московский Комсомолец06:56

Путин заявил о сокращении розничной торговли в России на 35%

Ведомости07:41

Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики

ТАСС07:24

Розничная торговля в России упала на 35% из-за пандемии

Телеканал 360°07:22

Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%

Известия07:59

Объем розничных продаж в РФ в апреле снизился более чем на 35%

Интерфакс06:56
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Экономика

Туроператоры не планируют делать выплаты клиентам из фондов «Турпомощи»

Подавляющее большинство игроков рынка не воспользовалост Фондом ассоциации "Турпомощь" для выплат туристам из-за пандемии коронавируса, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:15
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Политика

Турция назвала условия покупки у США системы ПРО

Как напомнил Чавушоглу, решение властей Турции закупить российские системы С-400 стало итогом провала десятилетних переговоров с США.
Известия 12:51
Футбол

Джон Терри: «Попросил Конте включать в заявку вместо меня Аке»

Аке попал в заявку семь, восемь, может быть, десять раз, он сыграл с "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Англии.
Soccer.ru 14:13
Хоккей

Агент Петерссона сообщил, что хоккеист хочет остаться в «Динамо»

Шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон хочет остаться в команде на следующий сезон.
ТАСС Спорт 11:11
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
20
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
1K
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
1,6K
Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
163
Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
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Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
253
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
3,8K
Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
1,7K
Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
18
Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
32
Общество

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Вести ФМ 14:31
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Технологии

«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play

«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play. Сервис приостановил обновление и загрузку приложения.
Открытый Нижний 12:21
35
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Экономика

Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

В марте сеть в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, закрыла 1 тыс. магазинов, а интернет-продажи обеспечивают только около 5% оборота сети, уточняет компания.
РБК 14:15
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Экономика

Глава Минэнерго объяснил запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

Запрет на ввоз дешевого бензина в Россию предлагается как антикризисная мера на шесть месяцев.
Вечерняя Москва 12 апреля в 11:41
3,3K
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Гаджеты

Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad

Газета.Ru 06:21
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Игры

Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
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Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
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Экономика

Лукашенко призвал к более гибкой цене на газ в условиях коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в складывающейся ситуации с пандемией коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой.
RT на русском 04:49
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Кино

Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»

Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 вчера в 05:11
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