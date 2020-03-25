с чего всё началось

Ничего не изменилось. Президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил о том, что абсолютный приоритет - здоровье граждан, а голосование может быть перенесено на более позднюю дату. Для назначения новой даты голосования глава государства издаст новый указ.

Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Финансы Рубль ускорил падение после начала выступления Путина К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.

Политика Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Хоккей Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.

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