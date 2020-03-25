Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
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Андрей Клишас
Ничего не изменилось. Президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил о том, что абсолютный приоритет - здоровье граждан, а голосование может быть перенесено на более позднюю дату. Для назначения новой даты голосования глава государства издаст новый указ.
— Андрей Клишас, российский политикТАСС 11:16
с чего всё началось
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля на более поздний срок, заявил Владимир Путин в телеобращении
 к нации.
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Клишас: новая дата голосования по конституции будет определена указом президента

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