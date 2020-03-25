Коронавирус

Банки.руБанки.руПутин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
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Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Кремля
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Владимир Путин перенес голосование по поправкам

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По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

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