с чего всё началось

Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Экономика У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.

Политика На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Здоровье Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.

Футбол Ибрагимович может стать футбольным агентом Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассматривает вариант завершения карьеры игрока, после чего он планирует стать футбольным агентом.

Общество Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Экономика Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный» Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Наука Ученые не исключают, что половина жителей Великобритании могла заразиться коронавирусом Financial Times указывает, что эксперты Оксфорда придерживаются мнения о том, что коронавирус нового типа перестанет распространяться с приобретением населением так называемого группового иммунитета - ситуации, когда значительная часть населения заразится вирусом и получит иммунитет.

Здоровье Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус» Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.