Коронавирус
Банки.руПутин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.Аргументы и Факты12:21
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Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
В ДТП под Каиром погибли 18 человек
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Здоровье
В Абхазии введены усиленные меры по защите населения от коронавируса
Усиленные меры по защите населения от коронавируса введены в Абхазии распоряжением исполняющего обязанности президента республики Валерия Бганбы.
Экономика
У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией
В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Здоровье
Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе
По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Футбол
Ибрагимович может стать футбольным агентом
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассматривает вариант завершения карьеры игрока, после чего он планирует стать футбольным агентом.
Общество
Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Наука
Ученые не исключают, что половина жителей Великобритании могла заразиться коронавирусом
Financial Times указывает, что эксперты Оксфорда придерживаются мнения о том, что коронавирус нового типа перестанет распространяться с приобретением населением так называемого группового иммунитета - ситуации, когда значительная часть населения заразится вирусом и получит иммунитет.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Гречка и сахар подорожали, заявил Росстат
Например, лук теперь стоит на 3,5% дороже. Морковь и картофель тоже повысились в цене, на 2,5% и 2,6%, соответственно.