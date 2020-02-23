Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Российский президент Владимир Путин во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, рассказал о дальнейшей модернизации российской армии и флота. По словам главы государства, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.
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с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости08:35

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Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

RT на русском13:43

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАСС09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБК09:12

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Известия09:01

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ru09:00

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новости08:35
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Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Коммерсантъ 14:55
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея

Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
OvideO.ru 21 февраля в 15:39
Здоровье

Диетолог назвал 3 действенных способа избавиться от жира на талии

Существуют работающие способы снизить общий процент жира в организме, что автоматически сделает талию стройнее.
MOS.news вчера в 05:13
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Технологии

Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone

В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
REGNUM 21 февраля в 23:52
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана вчера в 04:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

Бомбардир.ру 16:16
Кино

В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
RuNews24.ru 15:25
Финансы

Крупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели.
BFM.ru 11:14
Технологии

Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений

Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
МонаВиста 21 февраля в 08:03
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Футбол

Рамос может получить дисквалификацию на матч с «Барселоной»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может получить дисквалификацию на ключевой матч против «Барселоны».
Евро-футбол.ру 13:16
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com 21 февраля в 07:37
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Единоборства

Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса

Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Газета.Ru 16:42
Политика

Военные Донбасса поздравили «ВСУшников» с 23 февраля

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.
Rusvesna.su 05:28
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Общество

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 03:51
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru 11:20
Армия и оружие

Политолог рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»

Эксперт рассказал об успехах России в создании «оружия будущего».
Ореанда-Новости 15:13
Футбол

Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»

Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
RT на русском вчера в 10:19
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Юбилейную шайбу россиянин забросил в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" в субботу.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:13
Политика

В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Свободная Пресса 16:13
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