Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, рассказал о дальнейшей модернизации российской армии и флота. По словам главы государства, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

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