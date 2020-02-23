Армия и оружие
Газета.RuПутин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Российский президент Владимир Путин во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, рассказал о дальнейшей модернизации российской армии и флота. По словам главы государства, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.РИА Новости08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ
Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Наука
Разработан препарат для персонифицированной генной терапии на основе клеток крови пациента
Ученые из Казанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Политика
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Украина запретила въезд двум россиянам, приехавшим для проведения тренингов.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Гаджеты
Флагманские модели Samsung Galaxy купить станет сложнее
Особенное беспокойство вызывает модель Samsung Galaxy Z Flip.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Шоу-бизнес
Экс-супруг Бузовой устроил фотосессию с новорожденной дочкой
Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»
На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Общество
Публикуем гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года
«Алтайская правда» представляет гороскоп с 22 по 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Энергетический спад предлагает приостановиться и даже призадуматься.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Теннис
Мугуруса выбила Касаткину на старте турнира в Дохе
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.