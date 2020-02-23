Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Российский президент Владимир Путин во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, рассказал о дальнейшей модернизации российской армии и флота. По словам главы государства, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.
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с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости08:35

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Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

RT на русском13:43

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ru09:00

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБК09:12

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Известия09:01

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАСС09:19

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новости08:35
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
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Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
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Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
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Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

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Известия 21 февраля в 12:18
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Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ

Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
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Ученые из Казанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат.
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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
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Украина запретила въезд двум россиянам, приехавшим для проведения тренингов.
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Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

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На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
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Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
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