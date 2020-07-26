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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Главный парад прошел в Санкт-Петербурге. В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфаксвчера в 04:33
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Интерфаксвчера в 13:35
ТАСС

Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами

ТАССвчера в 04:50
Известия

И целого моря мало: президент анонсировал поставки новейшего оружия для ВМФ

Известиявчера в 11:25
РИА Новости

Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

РИА Новостивчера в 09:36
Газета.Ru

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Газета.Ruвчера в 12:44
Коммерсантъ

Путин: российский флот будет усилен гиперзвуковым оружием

Коммерсантъвчера в 04:38
Московский Комсомолец

Путин назвал пути достижения уникальных преимуществ российского флота

Московский Комсомолецвчера в 04:25

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.ру25 июля в 04:05
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Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс

Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс».
REGNUMвчера в 03:30
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Бэнкси пожертвовал свои картины на благотворительный аукцион

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме три картины из отеля The Walled Off Hotel, открывшегося в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.
РБКвчера в 16:32

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новостивчера в 01:00
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Приглашение к музыке

Единственный московский зал, который сформировал августовскую афишу и уже приступил к продаже билетов, - зал Чайковского Московской филармонии.
Российская газетавчера в 14:44