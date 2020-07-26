Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Главный парад прошел в Санкт-Петербурге. В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.