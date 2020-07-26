Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Смотрите также
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
В Киеве высказались о ходе подготовки к прекращению огня в Донбассе
Гузеева назвала «худший фильм всех времен»
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Путин выступил с поздравительной речью в честь Дня ВМФ РФ
Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Путин: В состав ВМФ России в этом году будут приняты 40 новых кораблей
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Главный парад прошел в Санкт-Петербурге. В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфаксвчера в 04:33
Подробнее о событии
Путин назвал пути достижения уникальных преимуществ российского флота
Московский Комсомолецвчера в 04:25