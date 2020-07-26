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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Главный парад прошел в Санкт-Петербурге. В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Интерфакс13:35
Газета.Ru

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Газета.Ru12:44
Коммерсантъ

Путин: российский флот будет усилен гиперзвуковым оружием

Коммерсантъ04:38
РИА Новости

Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

РИА Новости09:36
ТАСС

Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами

ТАСС04:50
Известия

И целого моря мало: президент анонсировал поставки новейшего оружия для ВМФ

Известия11:25
Московский Комсомолец

Путин назвал пути достижения уникальных преимуществ российского флота

Московский Комсомолец04:25

Верона — Лацио 1:5

Футболисты «Вероны» после первого тайма матча 36-го тура чемпионата Италии играют вничью с «Лацио». Счет после стартовых 45 минут — 1:1.
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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