Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Смотрите также
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Украина направляет миротворцев в Донбасс
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад завершился в акватории Кронштадта
Путин поблагодарил Шойгу за петербургский парад в честь Дня ВМФ
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Путин: В состав ВМФ России в этом году будут приняты 40 новых кораблей
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
В Крыму назвали причину смерти пропавшего трехлетнего мальчика
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Главный парад прошел в Санкт-Петербурге. В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.В источнике
Подробнее о событии