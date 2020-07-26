Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксПутин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
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Путин сообщил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

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Путин анонсировал принятие 40 новых кораблей в состав ВМФ

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Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

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Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами

ТАСС04:50

Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Интерфакс04:33

Путин поделился планами усилить ВМФ России уникальным гиперзвуковым оружием

Газета.Ru04:45

ВМФ России усилят гиперзвуковым оружием

Известия04:27
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Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

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Сыгравший Фредди Крюгера актер Джон Саксон умер в США

Стало известно о смерти актера Джона Саксона, сыгравшего Фредди Крюгера в картине "Кошмар на улице Вязов".
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Финансы

Официальные курсы валют на 27 июля выросли в цене

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, 27 июля, выросли по отношению к рублю.
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Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
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Общество

Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы

«Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец.
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
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Армия и оружие

Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс

Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
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Происшествия

Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа

Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии.
РБК 07:50
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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
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Политика

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

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Армия и оружие

В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

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Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова".
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В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

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Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ

Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада.
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Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

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Происшествия

В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
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Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов

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Смольников перешёл из «Зенита» в «Краснодар»

Защитник Игорь Смольников решил не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
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В Steam появилась возможность записаться на бета-тест игр

Valve добавила в Steam кнопку, с помощью которой можно записаться на участие в тестировании тайтлов.
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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Интернет-омбудсмен счел неизбежным рост цен на доступ к Сети

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что в ближайшее время в России «неизбежно» вырастут цены на доступ в интернет.
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