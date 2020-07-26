Армия и оружие
ИнтерфаксПутин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
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Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Происшествия
Угроза взрыва в жилых домах в подмосковных Химках не подтвердилась
Информация о минировании трёх жилых домов на Зелёной улице поступила от анонима, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 10:01
Армия и оружие
Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом
Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
Гаджеты
В России представили планшет iPad Pro в стиле киберпанк
Газета DAILY 24 июля в 14:27
Футбол
Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
Metaratings 09:45
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
На днях стал известен результат кастинга. Оказалось, что новой ведущей «Дома-2» станет Лариса Гузеева.
Вокруг ТВ 04:08
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.
РИА Новости 09:45
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве
В автомобиле находились 10 человек, в результате ДТП погиб пятилетний ребенок, сообщили ТАСС в республиканском МВД.
ТАСС 09:54
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", последние пуски подтвердили их уникальные характеристики.
Российская газета 05:31
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Наука
Ученые: как коронавирус вызывает потерю запаха
Исследование о причинах потери обоняния при коронавирусе провела команда специалистов из Гарвардской Медицинской школы.
РИА ОмскПресс вчера в 19:04
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 24 июля в 11:51
Армия и оружие
Необычный кадр «арктической ракеты» России появился в Сети
Forbes опубликовал статью под заголовком Unusual Satellite Image Shows Arctic Missile Launch («Необычный спутниковый снимок показал запуск арктической ракеты»).
ПолитРоссия вчера в 14:12
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Гаджеты
Определена возможная дата презентации нового iPhone 12
Инсайдеры назвали в Сети со ссылкой на источники в компании Apple, назвали возможную дату презентации нового iPhone 12.
МедиаПоток 04:41
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Известия вчера в 20:38