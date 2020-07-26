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Интерфакс
Интерфакс

Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.В источнике
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Известия

И целого моря мало: президент анонсировал поставки новейшего оружия для ВМФ

Известия11:25
РИА Новости

Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

РИА Новости09:36
Интерфакс

Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Интерфакс04:33
РБК

Путин анонсировал принятие 40 новых кораблей в состав ВМФ

РБК05:10
ТАСС

Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами

ТАСС04:50
Коммерсантъ

Путин: российский флот будет усилен гиперзвуковым оружием

Коммерсантъ04:38
RT на русском

Путин сообщил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

RT на русском08:55
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru11:29
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Эксперты прогнозируют низкий спрос на новые iPhone

Специалисты исследовательской организации Wolfe Research заявили, что применение технологии 5G не сможет гарантировать компании Apple рост поставок новых iPhone, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Bloomberg.2020 год стал удачным в плане финансовых показателей компании из Купертино – акции компании смогли увеличиться в стоимости на четверть с начала года.
UfaTime.ru08:45
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