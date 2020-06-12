Политика
РИА НовостиПутин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.
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Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Политика
Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег
Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег.
Lenta.ru 07:48
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Армия и оружие
ВКС России получат НАР «Бронебойщик» и бомбы «Дрель»
Новые ракеты и кассетные бомбы «Дрель» повысят эффективность штурмовой авиации.
ВладТайм 07:53
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Происшествия
В мечети в Кабуле произошел взрыв
BFM.ru 05:16
Гаджеты
Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook 14
Ноутбук Mi NoteBook 14 в Китае будет предлагаться за $633, а Mi NoteBook 14 Horizon Edition оценили в $790.
Astera вчера в 16:11
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, как отметила день рождения дочери
Напомним, что недавно Ксению Бородину осудили за то, что она разрешила дочерям сфотографироваться возле тигра, который живет во дворе их соседа.
Bimru.ru 07:42
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Футбол
Сегодня должен был стартовать Евро-2020. Как это могло бы произойти
Матч открытия мог бы посетить Путин Вечером 12 июня римский 70-тысячный стадион «Олимпико» должен был стать центром всего футбольного мира.
Чемпионат 02:00
Теннис
Александрова выиграла первый матч после пандемии
Нева Спорт 07:11
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 10 июня в 14:08
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Общество
Власти Лондона задумались о памятниках чернокожим и геям
Действующий мэр Лондона продвигает комиссию, которая займется проверкой памятников на предмет расовой толерантности.
НТВ вчера в 12:54
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена.
Rambler News Service вчера в 12:50
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 10 июня в 04:12