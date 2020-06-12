Политика
РИА НовостиПутин заявил о поддержке большинством россиян поправок
И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России", - сказал президент. "Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан", - сказал он.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.РИА Новости06:31
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
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Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
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Экспресс газета 12:38
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
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Empire назвал величайшего киногероя в истории
Аргументы и Факты 06:02
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В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
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Коммерсантъ вчера в 05:30
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой
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Слово и Дело 10:59
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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РИА Новости 13:46
Общество
В ВОЗ заявили об отсутствии единства в мире перед лицом пандемии
Глава ВОЗ добавил, что победы над нынешней болезнью можно добиться только в условиях «единства и солидарности», передает ТАСС.
Вечерняя Москва 15:16
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Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12
Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.
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Новостной фронт 08:30
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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Влажность воздуха может стать источником возобновляемой энергии
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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Новая функция появится в WhatsApp
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