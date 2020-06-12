Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о поддержке большинством россиян поправок

И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России", - сказал президент. "Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан", - сказал он.
Читать в источнике
Комментировать16K
с чего всё началось

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.
РИА Новости06:31

Подробнее о событии

Путин: большинство россиян поддерживают поправки к Конституции

Коммерсантъ07:26

Путин заявил о поддержке поправок «абсолютным большинством» россиян

РБК07:13

Путин заявил, что уверен в поддержке поправок в Конституцию большинством россиян

Телеканал 360°07:29

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

Вести.Ru06:45

Путин уверен, что поправки по защите истории России и ее границ поддерживает большинство

ТАСС06:44

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

РИА Новости06:31

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

RT на русском06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
82
Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
34
Общество

Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России

ТАСС 15:27
1
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:25
1K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обратилась к Павлу Прилучному

Экспресс газета 12:38
1
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
192
Кино

Empire назвал величайшего киногероя в истории

Аргументы и Факты 06:02
69
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
12
Общество

Среди участников голосования в Москве разыграют сертификаты на 10 млрд рублей

Жители Москвы смогут получить сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму до 10 млрд руб. в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов», сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Коммерсантъ вчера в 05:30
8
Происшествия

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

РИА Новости 14:09
13
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
134
Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозовых дождях с градом и сильном ветре

ТАСС вчера в 03:25
93
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
25
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,3K
Политика

Трамп надеется объединить охваченную протестами страну

Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 13:46
Общество

В ВОЗ заявили об отсутствии единства в мире перед лицом пандемии

Глава ВОЗ добавил, что победы над нынешней болезнью можно добиться только в условиях «единства и солидарности», передает ТАСС.
Вечерняя Москва 15:16
2
Гаджеты

Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12

Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.
The GEEK 10 июня в 12:02
2
Транспорт

В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы

РИА Новости 12:39
7
Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
1
Здоровье

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском 12:02
1
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
117
Наука

Влажность воздуха может стать источником возобновляемой энергии

ToDay News Ufa 03:06
6
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Космос

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Sibnovosti.ru вчера в 02:30
53
Футбол

«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль

«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.
Спорт-Экспресс 15:28
Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 10 июня в 03:51
1,2K
Общество

Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
143
Политика

Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
398
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
217
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
29
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное