Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

с чего всё началось

И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России", - сказал президент. "Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан", - сказал он.

Общество Минздрав: жара не снижает активность коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19. 1K

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 192

Общество Среди участников голосования в Москве разыграют сертификаты на 10 млрд рублей Жители Москвы смогут получить сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму до 10 млрд руб. в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов», сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. 8

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. 134

Политика Трамп надеется объединить охваченную протестами страну Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Гаджеты Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12 Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12. 2

Здоровье Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась. 1

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обругала матом Малахова После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов». 117

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Футбол «Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль «Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2 Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. 1,2K

Общество Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. 143

Политика Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества. 398

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 217