Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России. Об этом он сказал в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

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