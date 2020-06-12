Политика
RT на русскомПутин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России. Об этом он сказал в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.
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Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Транспорт
Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня
PenzaNews вчера в 05:15
Экономика
Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением
Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
Известия вчера в 17:01
Общество
Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Общество
ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Происшествия
В мечети в Кабуле произошел взрыв
BFM.ru 05:16
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК 04:34
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Спорт
65% спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от ее финансирования
Сомнения в целесообразности финансирования летних Олимпийских игр в Токио выразили 65% спонсоров Олимпиады, 12 июня сообщает японский телеканал NHK.
ИА Красная Весна 03:55
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Общество
Вспышку коронавируса выявили в Карелии в вахтовом поселке АО «ВАД»
Вспышку COVID-19 обнаружили в вахтовом поселке АО «ВАД», расположенном в Сортавальском районе в поселке Пуйккола.
ИА Республика 02:44
Общество
В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС
Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Здоровье
Представитель ВОЗ назвал серьёзной ситуацию с COVID-19 в Белоруссии
Страна всё ещё находится на стадии локальной передачи COVID-19, заявил 12 июня представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.
News.ru 06:28
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Общество
Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц
Компания Microsoft заявила, что отказывается поставлять полиции США технологию распознавания лиц, сообщает ACLU .
Znak.com вчера в 21:03
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева обыграть ЦСКА
Бывший игрок самарских "Крыльев Советов" Евгения Савин рассказал, как перепутал Валерия Карпина и Валерия Газзаева, попросив последнего обыграть ЦСКА.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал накаченный за карантин торс
Юморист Максим Галкин опубликовал пикантное фото накаченного за время карантина торса.
Слово и Дело вчера в 12:22
Здоровье
В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек
На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.
ИА БНК 03:45
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07