Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам. Глава государства отметил, что из-за эпидемии праздник проходит в условиях ограничений. Однако, по его словам, пасхальные традиции "укрепят нашу надежду и веру".
Читать в источнике
Комментировать362
Владимир Путин
Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.
— Владимир ПутинИзвестия 02:06

Подробнее о событии

Путин поздравил россиян с Пасхой

РИА Новости05:28

Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

ТАСС03:05

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ находится под полным контролем

News.ru02:17

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК02:30

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

Известия02:24

Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под полным контролем

URA.Ru02:48

Путин обратился к россиянам

Lenta.ru02:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
255
Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
55
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,1K
Транспорт

С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами

Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва вчера в 11:44
28
Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза

Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
4
Экономика

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
2
Происшествия

В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
415
Экономика

Краснодарский край намерен закупить аппараты ИВЛ на 55 млн рублей

Краснодарский край намерен закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких на 55 млн рублей.
RT на русском 06:20
Кино

Юрий Быков снимет сериал про нулевые

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
39
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
635
Здоровье

48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
Известия 04:11
2,4K
Общество

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
25
Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
5
Экономика

Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб

Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
ТАСС 06:44
16
Футбол

Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.
RT на русском 04:05
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
9
Гаджеты

LG показала дизайн нового смартфона Velvet

Слово и Дело 02:22
1
Авто

Lexus готовит новый флагманский кроссовер LQ

Японский автопроизводитель Lexus готовит к выпуску новый большой флагманский паркетник LQ.
Somanyhorses 17 апреля в 03:40
4
Общество

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
558
Религия

Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые "закрыли людям дорогу к храмам" в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:55
1
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
51
Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России

По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
52
Общество

В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки

Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
4
Авто

Кроссовер Honda Breeze обогнал по популярности Honda CR-V

Car.ru 02:47
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
129
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
45
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
82
Футбол

«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клуб

Le10sport.com сообщает, что "Ювентус" до сих пор рассчитывает заманить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в свою команду.
Soccer.ru 06:02
Происшествия

Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео

В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное