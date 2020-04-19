Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам. Глава государства отметил, что из-за эпидемии праздник проходит в условиях ограничений. Однако, по его словам, пасхальные традиции "укрепят нашу надежду и веру".

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 1,1K

Политика Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР. 4

Экономика Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. 2

Происшествия В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 415

Экономика Краснодарский край намерен закупить аппараты ИВЛ на 55 млн рублей Краснодарский край намерен закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких на 55 млн рублей.

Футбол Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке» Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.

Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 558

Авто В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности. 52

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 45

Происшествия Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом. 82

Футбол «Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клуб Le10sport.com сообщает, что "Ювентус" до сих пор рассчитывает заманить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в свою команду.