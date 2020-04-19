Коронавирус
РИА НовостиПутин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам. Глава государства отметил, что из-за эпидемии праздник проходит в условиях ограничений. Однако, по его словам, пасхальные традиции "укрепят нашу надежду и веру".
Читать в источнике
Оценить402
Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Транспорт
С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами
Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва вчера в 11:44
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
Экономика
Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов
Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Экономика
Краснодарский край намерен закупить аппараты ИВЛ на 55 млн рублей
Краснодарский край намерен закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких на 55 млн рублей.
RT на русском 06:20
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Здоровье
48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
Известия 04:11
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Экономика
Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб
Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
ТАСС 06:44
Футбол
Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»
Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.
RT на русском 04:05
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Гаджеты
LG показала дизайн нового смартфона Velvet
Слово и Дело 02:22
Авто
Lexus готовит новый флагманский кроссовер LQ
Японский автопроизводитель Lexus готовит к выпуску новый большой флагманский паркетник LQ.
Somanyhorses 17 апреля в 03:40
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Религия
Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые "закрыли людям дорогу к храмам" в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:55
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
Общество
В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Футбол
«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клуб
Le10sport.com сообщает, что "Ювентус" до сих пор рассчитывает заманить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в свою команду.
Soccer.ru 06:02
Происшествия
Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео
В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08