Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом
Невские Новости
  • РЕН ТВ3:16
  • Комсомольская правда3:16
  • Life.ru3:16
Смотрите также
Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.В источнике
Оценить
Владимир Путин
Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение.
С чего всё начиналось
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внимательно анализирует опыт борьбы с коронавирусом других государств, цитирует его пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 02:18
Подробнее о событии
alt

Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом

RT на русском 03:23
alt

Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

ТАСС 03:05
alt

Путин заявил, что Россия анализирует опыт борьбы с коронавирусом других стран

Газета.Ru 02:18
реклама
Ещё по теме
Главное