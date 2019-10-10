Спорт

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о полном выполнении Россией требований WADA

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Спорт на равных

Российская газета15:56

Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русском14:23

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спорт09:12

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ru10:11

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
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Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Политика

Российские пранкеры разыграли сенатора США

Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
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Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Армия и оружие

В Польше оценили эффективность российского спецназа

Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
ФАН 08 октября в 23:27
Космос

НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 18:28
Кино

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» назвал причину провала картины

iReactor вчера в 03:06
Здоровье

Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов

Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Экономика

Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.
Новая газета 01:32
Политика

Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАСС 17:28
Гаджеты

Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro

Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.
ФАН 08 октября в 13:36
Футбол

Чернов рассказал, как Соболев мог перейти в ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, что форвард самарского клуба Александр Соболев мог перейти в стан армейцев.
Матч ТВ 12:54
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru 06:24
Космос

NASA показало на фото центр Млечного Пути

NASA показало уникальное фото, на котором запечатлен центр Млечного Пути. Телескоп «Спитцер» сделал кадр при помощи инфракрасной камеры.
Актуальные Новости 08:23
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве

Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Дни.ру 12:44
Политика

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Космос

На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления

Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru вчера в 13:38
Наука

Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции

Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Армия и оружие

СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии

VistaNews 20:30
Происшествия

Число пропавших из-за урагана «Дориан» превышает тысячу человек

Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре.
ТАСС 19:05
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа 08 октября в 22:28
Футбол

Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Технологии

Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер

Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
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