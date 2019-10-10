Спорт

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о полном выполнении Россией требований WADA

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Спорт на равных

Российская газета15:56

Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русском14:23

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБК08:51

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ru10:11
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Армия и оружие

МИД Турции назвал причину военной операции на севере Сирии

Турция решила начать военную операцию на севере Сирии из-за того, что США поставляли оружие сирийским курдам, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 16:32
Происшествия

Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи

В Саратове специалисты областной службы спасения сегодня, 10 октября, вскрывают гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.
КП - Саратов 09:50
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

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Умер автор «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев

Художник Владимир Румянцев умер в Петербурге 9 октября в возрасте 62 лет. Как пишет "МК Санкт-Петербург", причиной смерти стал инсульт.
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020

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Политика

Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС 17:01
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Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника

На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
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Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

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Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Гаджеты

WCCFTech: мобильные процессоры Zen 2 снизят цены на игровые ноутбуки

Ресурс WCCFTech со ссылкой на своих информаторов сообщает, что первые мобильные процессоры Ryzen на архитектуре Zen 2 выйдут в начале 2020 года.
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Происшествия

Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok

По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»

Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».
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Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России

Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
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Артем Дзюба: «Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов»

Сегодня во время Гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел.
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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
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Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Наука

Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»

На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
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Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

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Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно

Москвички смогут сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.
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Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
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Европарламент заявил об особо опасном характере российской пропаганды

Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.
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Даниил Медведев: Сломанная ракетка помогла снять стресс

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему сломал ракетку во время матча в Шанхае.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти

Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Вести.Ru 17:10
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