Спорт
Lenta.ruПутин заявил о полном выполнении Россией требований WADA
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Армия и оружие
МИД Турции назвал причину военной операции на севере Сирии
Турция решила начать военную операцию на севере Сирии из-за того, что США поставляли оружие сирийским курдам, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Происшествия
Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи
В Саратове специалисты областной службы спасения сегодня, 10 октября, вскрывают гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Культура
Умер автор «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев
Художник Владимир Румянцев умер в Петербурге 9 октября в возрасте 62 лет. Как пишет "МК Санкт-Петербург", причиной смерти стал инсульт.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Здоровье
Ягоды снижают риск возникновения онкологии
Черника, голубика и клюква оказывают на организм самое положительное воздействие.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Гаджеты
WCCFTech: мобильные процессоры Zen 2 снизят цены на игровые ноутбуки
Ресурс WCCFTech со ссылкой на своих информаторов сообщает, что первые мобильные процессоры Ryzen на архитектуре Zen 2 выйдут в начале 2020 года.
Происшествия
Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok
По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Политика
Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
Футбол
Артем Дзюба: «Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов»
Сегодня во время Гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Наука
Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»
На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Москвички смогут сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
Политика
Европарламент заявил об особо опасном характере российской пропаганды
Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.
Теннис
Даниил Медведев: Сломанная ракетка помогла снять стресс
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему сломал ракетку во время матча в Шанхае.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Происшествия
Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.