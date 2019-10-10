Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Дворкович: «Слежу за выступлением Глушакова. Желаю ему полного выздоровления!»

Sport24.ru10:45

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спорт09:12

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБК08:51

Путин рассчитывает, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика

RT на русском10:11

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика

Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко

Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Гаджеты

Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 11:44
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить себе оклад почти на половину текущей суммы.
Пятый канал вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Небольшая лазейка в канадском законодательстве дает право герцогам Сассекским претендовать на роль короля и королевы Канады, к тому же за время съемок в «Форс-мажорах» страна фактически Меган вторым домом.
Sunmag.me 10:18
ЖКХ

МОЭК может отключить горячую воду в 340 домах на востоке Москвы

ПАО "МОЭК" направило крупнейшему должнику за тепловую энергию – управляющей компании "Юни-дом" - уведомление о предполагаемом введении ограничения горячего водоснабжения в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе МОЭК.
РИА Новости 09:26
Экономика

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета 10:53
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Футбол

Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service 11:23
Гаджеты

Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов

Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Astera вчера в 05:41
Политика

Зеленский сказал, что не боится Путина

Вопрос про президента России был задан в ходе блица. Зеленский должен был отвечать коротко. Его спросили боится ли он Путина.
Аргументы недели 08:35
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна

Перенести квалификационные заезды «Формулы-1» на Гран-при Японии с субботы на пятницу из-за тайфуна предложил российский комментатор Алексей Попов 10 октября в подкасте «Гаснут огни».
Красная весна 06:51
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия 08:17
Происшествия

Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове

Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Кино

Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»

Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Шоу-бизнес

На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов

WomanHit.ru 03:07
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Футбол

Кононов отказался от выплат по контракту после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался от денежных выплат после увольнения из московского клуба.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Политика

В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний

В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Космос

NASA показало на фото центр Млечного Пути

NASA показало уникальное фото, на котором запечатлен центр Млечного Пути. Телескоп «Спитцер» сделал кадр при помощи инфракрасной камеры.
Актуальные Новости 08:23
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:03
Технологии

Банковские карты в РФ начнут выдавать через мессенджеры

Банковские карты в РФ в ближайшее время начнут выдавать через мессенджеры.
Вечерний курьер 03:50
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Политика

Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Происшествия

В Москву прибыл пассажирский поезд с радиоактивным вагоном

Московский Комсомолец 08 октября в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
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