Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

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Экономика ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Политика Зеленский сказал, что не боится Путина Вопрос про президента России был задан в ходе блица. Зеленский должен был отвечать коротко. Его спросили боится ли он Путина.

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Армия и оружие В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.

Политика В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

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