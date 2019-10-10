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Происшествия В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки В ночь на 11 октября в Саратове несколько сотен человек устроили стихийный митинг в гаражном кооперативе, где было обнаружено тело пропавшей накануне девятилетней девочки.

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