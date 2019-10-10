Спорт

РБКРБКПутин заявил о полном выполнении требований WADA

Президент России, выступая в Нижнем Новгороде на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что страна полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.
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Спорт на равных

Российская газетавчера в 15:56

Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

RT на русскомвчера в 14:23

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новостивчера в 08:42

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спортвчера в 09:12

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RUвчера в 08:56

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВвчера в 08:56

Дворкович: «Мы больше других заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде»

Sport24.ruвчера в 10:11
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Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

Российская газета 07:23
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Российская газета 03:30
Происшествия

В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки

В ночь на 11 октября в Саратове несколько сотен человек устроили стихийный митинг в гаражном кооперативе, где было обнаружено тело пропавшей накануне девятилетней девочки.
Новая газета 02:04
Энергетика

С января цена на газ для украинцев станет рыночной

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что во время отопительного сезона повышение цены на газ для населения может составить 20-25% — до 8,5 тыс. гривен (более 21,6 рублей) за тысячу кубометр.
Украина.ру 05:38
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Политика

Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений

Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
Государственные Вести 01:31
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора

Известия вчера в 21:14
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:48
Экономика

Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.
РБК 07:29
Политика

Фонд борьбы с коррупцией Навального внесли в список иноагентов

Министерство юстиции сообщило о внесении некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", основанной Алексеем Навальным, в реестр НКО, "выполняющих функции иностранного агента".
Московский Комсомолец 09 октября в 05:13
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Армия и оружие

Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии

REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика

Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
Футбол

The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)

Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru вчера в 04:45
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Политика

Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине

Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины.
Российская газета 07:42
Происшествия

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Здоровье

В Копейске увеличилось число человек, заболевших лишаем

В Копейске (Челябинская область) в этом году на 32% увеличилось число человек, заболевших стригущим лишаем Причем стоит отметить, что за последние два месяца зарегистрировано уже 46 человек с этой болезнью и 42 из них – дети.
Курс дела 04:14
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Хоккей

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

Sport24.ru вчера в 22:51
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

ТАСС 07:26
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