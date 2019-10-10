Спорт
РБКПутин заявил о полном выполнении требований WADA
Президент России, выступая в Нижнем Новгороде на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что страна полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Происшествия
В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки
В ночь на 11 октября в Саратове несколько сотен человек устроили стихийный митинг в гаражном кооперативе, где было обнаружено тело пропавшей накануне девятилетней девочки.
Энергетика
С января цена на газ для украинцев станет рыночной
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что во время отопительного сезона повышение цены на газ для населения может составить 20-25% — до 8,5 тыс. гривен (более 21,6 рублей) за тысячу кубометр.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений
Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Экономика
Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.
Политика
Фонд борьбы с коррупцией Навального внесли в список иноагентов
Министерство юстиции сообщило о внесении некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", основанной Алексеем Навальным, в реестр НКО, "выполняющих функции иностранного агента".
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Армия и оружие
Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Футбол
The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)
Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Политика
Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине
Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины.
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Здоровье
В Копейске увеличилось число человек, заболевших лишаем
В Копейске (Челябинская область) в этом году на 32% увеличилось число человек, заболевших стригущим лишаем Причем стоит отметить, что за последние два месяца зарегистрировано уже 46 человек с этой болезнью и 42 из них – дети.
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Хоккей