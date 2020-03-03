Политика
ТАССПутин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».Ведомости02:00
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Политика
Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в больнице Краснодара
Как ранее сообщали «Кубанские новости», кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в городе Сочи.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Общество
Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова
Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Музыка
Канделаки уверена, что Little Big победит на «Евровидении»
Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020» «ударом под дых» и заявила, что у коллектива есть все шансы на победу в конкурсе.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Футбол
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель
Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца
Финансы
Биржевой курс евро достиг 75 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Армия и оружие
Россия закрыла небо над Сирией для турецкой авиации
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2912 человек
Происшествия
Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
Гаджеты
Топ-10 лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu
Во второй пятерке лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu оказались следующие модели: Vivo iQOO 3 5G (474 546 баллов) ZTE Axon 10s Pro (473 115), Xiaomi Mi 10 (467 410), alaxy Z Flip (430 617) и Huawei Mate Xs (425 051).
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Политика
Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле
Global Look Press Правящая партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидирует на выборах в парламент.
Интернет
В «Одноклассниках» появился новый способ восстановления доступа к профилю
По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей "Одноклассников", которым было предложено восстановление доступа по фото, предпочли такой способ традиционному обращению в службу поддержки.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Общество
Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове прекращено
18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Гаджеты
Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone
Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Политика
Сьерра-Леоне отозвала признание Косово, заявили в Сербии
"Дачич, который находится с визитом в этой стране, заявил, что Сьерра-Леоне отозвала признание независимости Косово", - передаёт агентство Танюг.