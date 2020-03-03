с чего всё началось

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Общество Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Музыка Канделаки уверена, что Little Big победит на «Евровидении» Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020» «ударом под дых» и заявила, что у коллектива есть все шансы на победу в конкурсе.

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".

Футбол Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.

Общество Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.

Гаджеты Топ-10 лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu Во второй пятерке лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu оказались следующие модели: Vivo iQOO 3 5G (474 546 баллов) ZTE Axon 10s Pro (473 115), Xiaomi Mi 10 (467 410), alaxy Z Flip (430 617) и Huawei Mate Xs (425 051).

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.

Общество Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове прекращено 18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.