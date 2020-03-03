Политика

ТАССТАССПутин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил
 президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Ведомости02:00

Подробнее о событии

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

ТАСС01:31

Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

РБК01:54

Путин назвал цель существования оппозиции

Lenta.ru01:52

Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Ведомости02:00

Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, — утверждает Владимир Путин

Эхо Москвы02:02

Путин: Несистемная оппозиция улучшает жизнь в стране

РЕН ТВ01:32

Путин рассказал, для чего нужна несистемная оппозиция

Газета.Ru02:19
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Политика

Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в больнице Краснодара

Как ранее сообщали «Кубанские новости», кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в городе Сочи.
Кубанские новости 01:31
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 13:15
Происшествия

Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки

Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Общество

Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова

Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 02:17
Общество

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

Ведомости 01 марта в 20:33
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Музыка

Канделаки уверена, что Little Big победит на «Евровидении»

Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020» «ударом под дых» и заявила, что у коллектива есть все шансы на победу в конкурсе.
Gazeta.SPb вчера в 23:41
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Футбол

Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Российская газета вчера в 23:27
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
Общество

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Интерфакс 01 марта в 10:10
Финансы

Биржевой курс евро достиг 75 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Банки.ру вчера в 09:06
Армия и оружие

Россия закрыла небо над Сирией для турецкой авиации

Красная весна 01 марта в 14:53
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2912 человек

Росбалт 01 марта в 20:47
Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Гаджеты

Топ-10 лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu

Во второй пятерке лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu оказались следующие модели: Vivo iQOO 3 5G (474 546 баллов) ZTE Axon 10s Pro (473 115), Xiaomi Mi 10 (467 410), alaxy Z Flip (430 617) и Huawei Mate Xs (425 051).
Astera вчера в 12:06
Гаджеты

Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
Политика

Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле

Global Look Press Правящая партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, лидирует на выборах в парламент.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Интернет

В «Одноклассниках» появился новый способ восстановления доступа к профилю

По данным предварительного тестирования, более 60% пользователей "Одноклассников", которым было предложено восстановление доступа по фото, предпочли такой способ традиционному обращению в службу поддержки.
ТАСС 02:00
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Общество

Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове прекращено

18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
КП - Саратов 01:45
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Российская газета 01 марта в 07:10
Гаджеты

Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone

Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 21:34
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Piter.tv 01:28
Политика

Сьерра-Леоне отозвала признание Косово, заявили в Сербии

"Дачич, который находится с визитом в этой стране, заявил, что Сьерра-Леоне отозвала признание независимости Косово", - передаёт агентство Танюг.
РИА Новости 02:22
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