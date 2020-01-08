Политика
Газета.RuПутин заявил о попытках помешать отношениям России и Турции
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что взаимодействие России и Турции развивается практически во всех сферах, вопреки помехам со стороны ряда международных игроков, передает ТАСС. Об этом президент России заявил на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
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Успешная реализация масштабного совместного проекта по строительству трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты.
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Общество
Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии
Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Политика
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Политика
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака
Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Политика
Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Кино
Netflix показала таймлайн «Ведьмака»
Netflix опубликовала официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Кино
Стало известно имя исполнителя главной роли во «Властелине колец»
Киноподразделение Amazon определилось с исполнителем главной роли в будущем сериале по произведению Джона Толкина «Властелин колец».
Происшествия
Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
Общество
В Иране 40 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани
В ходе церемонии прощания с командующим силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранской армии) Касемом Сулеймани, которая проходит в городе Керман, погибли 40 человек.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова в купальнике впервые показала фигуру после родов
Молодая мама отлично подготовилась к пляжному сезону. Девушка показала подписчикам свою фигуру в купальнике впервые после родов.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Гаджеты
«Samsung» привезла на «CES 2020» совершенно новый формат телефона
Как сообщает портал «ixbt.com», на закрытой презентации в рамках выставки CES 2020, компания представила совершенно новый формат раскладушки.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Политика
США отказались выдать визу главе МИД Ирана
США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Армия и оружие
Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах
Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.