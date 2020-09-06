Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.