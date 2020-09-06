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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Коммерсантъ09:01
Российская газета

Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий

Российская газета07:52
Вести.Ru

Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Вести.Ru06:45
ТАСС

Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

ТАСС07:42
РЕН ТВ

Путин отметил возросший на 80% интернет-трафик в РФ во время пандемии

РЕН ТВ07:21
РИА Новости

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

РИА Новости07:20
Известия

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Известия07:46

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Турция осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.
РИА Новости09:37
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Поражение Байдена на выборах возможно из-за России считают в Демпартии

Теоритеческую возможность поражения кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах из-за российского вмешательства озвучила 6 сентября кандидат на пост вице-президента от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу СNN.
ИА Красная Весна10:28

Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
REGNUM10:30
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Часть митингующих отошла от резиденции Лукашенко из-за ливня

Ливень, начавшийся в Минске, заставил отступить часть митингующих, собравшихся на проспекте Победителей возле заграждений силовиков, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия10:14