Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.
Теоритеческую возможность поражения кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах из-за российского вмешательства озвучила 6 сентября кандидат на пост вице-президента от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу СNN.
На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
Ливень, начавшийся в Минске, заставил отступить часть митингующих, собравшихся на проспекте Победителей возле заграждений силовиков, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.