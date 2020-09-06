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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Коммерсантъ09:01
Российская газета

Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий

Российская газета07:52
Вести.Ru

Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Вести.Ru06:45
ТАСС

Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

ТАСС07:42
РЕН ТВ

Путин отметил возросший на 80% интернет-трафик в РФ во время пандемии

РЕН ТВ07:21
РИА Новости

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

РИА Новости07:20
Известия

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Известия07:46

Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Шойгу сравнил российских военных инструкторов с футбольными тренерами

Другие страны, которые участвуют в проводимых под эгидой Минобороны России Армейских международных играх, нанимают российских военных инструкторов для подготовки своих команд, рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском08:43

Российские ТУ-142 выполнили 12-часовую ледовую разведку в Арктике

"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.
РЕН ТВ08:22
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NASA получило патент на дешевый и быстрый маршрут до Луны

Патент на новый метод, который позволит быстрее и дешевле выполнять полеты к Луне, получило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 2 сентября, сообщает Business Insider.
ИА Красная Весна22:19
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LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Astera06:39
4

Макрон высказался против эвтаназии

Париж, 4 сентября 2020, 15:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отказался позволить уйти из жизни путём эвтаназии неизлечимо больному 57-летнему гражданину Франции Алену Коку.
REGNUM4 сентября в 08:08
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