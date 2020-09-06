«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Другие страны, которые участвуют в проводимых под эгидой Минобороны России Армейских международных играх, нанимают российских военных инструкторов для подготовки своих команд, рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.
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