Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Согласно ученому, перспективность ударных кратеров состоит не только в том, что они содержат бесценные свидетельства геологических процессов, протекавших после столкновения, но также и в том – и это, возможно, даже более важно – что они могут служить убежищами для внеземных форм жизни.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости" По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока.
Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.