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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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РБК

Путин не увидел кардинального влияния пандемии на жизнь россиян

РБКвчера в 11:19
Известия

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Известиявчера в 07:46
Вести.Ru

Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Вести.Ruвчера в 06:45
РЕН ТВ

Путин отметил возросший на 80% интернет-трафик в РФ во время пандемии

РЕН ТВвчера в 07:21
РИА Новости

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

РИА Новостивчера в 07:20
Lenta.ru

Путин оценил работу телекоммуникационных компаний во время пандемии

Lenta.ruвчера в 07:07
ТАСС

Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

ТАССвчера в 07:42

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,3K

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
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Столкновения с метеоритами могли способствовать зарождению жизни на планетах

Согласно ученому, перспективность ударных кратеров состоит не только в том, что они содержат бесценные свидетельства геологических процессов, протекавших после столкновения, но также и в том – и это, возможно, даже более важно – что они могут служить убежищами для внеземных форм жизни.
AstroNews.ru5 сентября в 09:42
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Синоптики предупредили о похолодании в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости" По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока.
Газета.Ru17:59
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Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссиявчера в 02:55
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