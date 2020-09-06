Столкновения с метеоритами могли способствовать зарождению жизни на планетах

Согласно ученому, перспективность ударных кратеров состоит не только в том, что они содержат бесценные свидетельства геологических процессов, протекавших после столкновения, но также и в том – и это, возможно, даже более важно – что они могут служить убежищами для внеземных форм жизни.