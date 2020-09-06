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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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РИА Новости

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

РИА Новости07:20
Известия

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Известия07:46
ТАСС

Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

ТАСС07:42
РЕН ТВ

Путин отметил возросший на 80% интернет-трафик в РФ во время пандемии

РЕН ТВ07:21
РБК

Путин не увидел кардинального влияния пандемии на жизнь россиян

РБК11:19
Lenta.ru

Путин оценил работу телекоммуникационных компаний во время пандемии

Lenta.ru07:07
Вести.Ru

Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Вести.Ru06:45

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русском14:47

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUM11:32
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,1K

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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