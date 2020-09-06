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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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РБК

Путин не увидел кардинального влияния пандемии на жизнь россиян

РБКвчера в 11:19
Известия

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Известиявчера в 07:46
Lenta.ru

Путин оценил работу телекоммуникационных компаний во время пандемии

Lenta.ruвчера в 07:07
РЕН ТВ

Путин отметил возросший на 80% интернет-трафик в РФ во время пандемии

РЕН ТВвчера в 07:21
РИА Новости

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

РИА Новостивчера в 07:20
ТАСС

Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

ТАССвчера в 07:42
Вести.Ru

Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Вести.Ruвчера в 06:45

Френсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Режиссер Френсис Форд Коппола решил последовать примеру некоторых голливудских коллег и выпустить новую "режиссерскую" версию своего фильма "Крестный отец 3". Как утверждает издание Collider со ссылкой на информацию студии Paramount Pictures, картина будет полностью отреставрирована, частично перемонтирована и даже получит новое название.
Френсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
KinoNews.ruвчера в 15:06
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Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русскомвчера в 14:47

В Сети появился «трейлер» «Довода» Нолана с Никулиным и Мироновым

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.
Российская газета4 сентября в 11:31

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия4 сентября в 17:25
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